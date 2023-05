En medio de su polémico divorcio, Rosa Fuentes decidió volver a Perú hace un par de semanas e iniciar de nuevo con sus dos hijos, la ahora empresaria estuvo al lado de su amigo ‘Cuto’ Guadalupe para anunciar su nuevo emprendimiento de fisioterapia. En ese sentido, la aún esposa de Paolo Hurtado dio una entrevista exclusiva para ‘América Hoy’ para promocionar su centro de terapia física y contar algunos detalles sobre el proceso de divorcio que atraviesa.

Además, en múltiples oportunidades Fuentes a indicado que seguirá adelante por el bien de sus hijos que son su fortaleza. Desde su regreso, Rosa Fuentes se concentrado en ella y en sus hijos, así lo dejó ver a través de sus redes sociales que utiliza para enviarles conmovedores mensajes a sus dos hijos y su bebe en camino.

¿Qué dijo Rosa Fuentes sobre su empresa?

Rosa Fuentes es dueña de la empresa Physioesporte que se especializa en terapia física para deportistas. Además, indica que retoma su negocio con todo por ella misma como parte de su superación y el que sus hijos vean que su madre sigue adelante y que trabaja por ellos.

En otro momento, Rosa Fuentes agradeció todo el apoyo que ha recibido en medio de su divorcio con Paolo Hurtado de los programas de espectáculos y especialmente del público que llenaron sus redes sociales con mensajes de apoyo.

¿Qué dijo Rosa Fuentes sobre su divorcio con Paolo Hurtado?

En un inicio la empresaria indicó que en medio del escándalo provocado por el ampay de sus aún esposo el futbolista Paolo Hurtado y la ‘Ex tombita’ Jossmery Toledo, tuvo que recurrir a una terapista que la ayude porque estaba embarazada, además de proteger a su hijo mayor, quien es más consciente de lo sucedido. “Estoy con un psicóloga, tan yo como mis hijos y eso me ayudó bastante”, explicó en un inicio Rosa Fuentes.

“No me gustaría que más adelante mis hijos repitan la historia, por eso decido continuar (…) “Sin terapia no se puede, es importante tener a una especialista que te apoye y guie”, agregó

En ese sentido Rosa Fuentes indicó que su abrupta salida del país hacia Estados Unidos fue porque tenía la intención de proteger a su hijo mayor de toda la polémica provocada. Además, confesó que el tiempo fuera del país le ayudo a pensar las cosas. “Me fui por mi hijo mayor tenía que protegerlo, me tomo un mes pensar las cosas”, comentó

En otro momento, Rosa Fuentes se animó a comentar sobre la situación actual de su divorcio y cual es la relación que tiene con el padre de sus tres hijos, Paolo Hurtado. “ La conciliación continua y los trámites del divorcio también siguen. Yo mantengo la relación de padres con el papá de mis hijos y eso se va mantener lo quiera o no lo quiera ”, sentenció Rosa Fuentes.





