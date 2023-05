Dayanita estuvo como invitada en la última edición del programa ‘El Reventonazo de la Chola” en el participó junto a Uchulú en algunos segmentos del show. Sin embargo, también se animó a hablar sobre su salida de ‘JB en ATV’, que estuvo llena de polémica luego de que la artista confesara que se debió a problemas de disciplina y que sus ex compañeros no tildaran de soberbia.

La popular actriz trans fue consultada por ‘La Chola Chabuca’ por los motivos que la motivaron a no regresar Jorge Benavides al programa, a lo que la comediante hizo una confesión que sorprendió a todos los presentes y al público. Dayanita reveló que no tuvo contrato durante todo el tiempo que trabajó ahí.

Dayanita no tenía contrato

En un inicio, Dayanita estuvo frente a frente con ‘La Chola Chabuca’ y le reveló muy afectada que toda la polémica causa por su salida del programa la afectó bastante, especialmente las críticas de la gente en redes sociales y como el público se dio la espalda, según ella.

“ Me han dicho de todo, me han insultado de todo. Y si a veces yo no leo los comentarios es porque me choca demasiado. Como yo siempre se lo digo a muchos, para mí vivir todo esto es nuevo. Yo no pensaba que la gente te da la espalda así ”, explicó entre lágrimas.

Luego fue consultada por las condiciones de trabajo y el contrato que mantenía en la otra casa televisiva, pero su respuesta sorprendió a todos al confesar que no tenía ningún documento firmado con el programa y solo mantenía acuerdo verbales desde hace años.

“La verdad no había firmado ningún contrato. Estuve cinco años casi trabajando, pero solamente dos años había firmado contrato. (En los últimos años) solo era como un: “Dayanita, continuamos el otro año”, indicó la humorista entre lágrimas.

