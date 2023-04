Rosa Fuentes, la aún esposa de Paolo Hurtado, reapareció en redes sociales este 18 de abril de 2023 para responderle al padre de sus hijos, quien fue captado nuevamente con la modelo Jossmery Toledo en una reunión el pasado fin de semana, en donde estuvieron acompañados de amigos y familiares del futbolista.

Desde Virginia, Estados Unidos, la madre de familia se pronunció también sobre las amenazas que le hizo el jugador del Cienciano, a quien le recordó que ella siempre veló por su carrera futbolística.

¿Qué le dijo Rosa Fuentes a Paolo Hurtado tras amenazas?

Rosa Fuentes no se quedó callada y arremetió contra Hurtado, a quien le reclamó por involucrar a sus hijos en su polémica separación.

“Nadie me va a detener, saldré adelante con mis hijos con amenazas de gente que no tiene sangre en la cara, con personas ridículas y cegadas, entiendan de una vez por todas el pleito es de los padres, no de los hijos” , reclamó Rosa Fuentes.

“Mis hijos no tienen por qué pasar esto, siempre traté de cuidar su carrera. Te puedo perdonar no saber cuidarme, pero jamás el maltrato hacia mis niños. Todo se paga en esta vida”, advirtió.

Como se sabe, Jossmery Toledo y Paolo Hurtado fueron captados el pasado fin de semana en un club campestre en Santa Eulalia. La pareja fue vista en besos y abrazos durante la reunión que organizó el ‘Caballito’ para festejarle el cumpleaños a su ‘amante’.