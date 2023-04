Este 18 de abril de 2023, durante el programa “Magaly TV, La Firme”, la conductora Magaly Medina se refirió a Melissa Paredes, quien menospreció el estilo de vida que le daba Rodrigo “Gato” Cuba cuando eran esposos. La novia del “Activador” comentó que no entiende por qué le han hecho fama de interesada si ella jamás ha estado con un hombre millonario.

“Nunca he tenido un hombre al lado que haya tenido mucho dinero, que yo sepa no he tenido ningún hombre así. Voy a buscar un panzón con plata. Es que me ponen a mi como si hubiera vivido con una Jefferson Farfán. Yo creo que uno se enamora por cómo es la persona” , dijo Melissa Paredes

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Melissa Paredes?

Ante ello, la presentadora de espectáculos le recordó a la exconductora que el “Gato” Cuba le daba sus gustitos y no tenía que vivir del famoso ‘canje’ como ahora lo hace con el “Activador”.

“Melissa Paredes parece bien ardida cuando contesta, le preguntan por el anillo que le dio el “Activador” (...) Como lo basurea ahora al ‘Gato’ Cuba, no será un Jefferson Farfán; pero te daba un nivel de vida diferente al que tienes con el ‘Activador’. No tenías que vivir del canje’” , le recordó la conductora.

“Con él (Rodrigo Cuba) viajabas muchísimo más, tenías un buen departamento que era propio, tenías tus pequeños lujos, las salidas afueras, la botellita de vino, los viajecitos, los clubes, tenías otro estilo estilo que el que tienes ahora, pero como es tan picona, como no soporta que le digan que el otro no tiene y no le da el mismo nivel de vida que el ‘Gato’ Cuba, a quien dejo y seguramente toda su vida se va a arrepentir de lo que hizo, entonces hora no le queda más que apechugar y hacerse la interesante. No será un hombre rico, pero si te daba caprichos, lo mismo no podemos decir del ‘Activador’ , aclaró.