La periodista Magaly Medina arremetió nuevamente contra la ‘extombita’ Jossmery Toledo, quien está recibiendo innumerables críticas e insultos por su amorío clandestino con el futbolista Paolo Hurtado que está casado con Rosa Fuentes, madre de los hijos del jugador del “Cienciano”, que ahora radica en Estados Unidos y se encontraría con amenaza de aborto.

En conversación con Trome, la “Urraca” se refirió a las indirectas que lanzó la expolícia en sus redes sociales, esto luego que el “Caballito” amenazó a la madre de sus hijos.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre indirectas de Jossmery Toledo a Rosa Fuentes?

“Ella cree que es la ganadora cuando solo es el snack de este futbolista. Qué lástima me da una mujer que se enorgullece de ser la clandestina. Mujeres como Jossmery no tienen ninguna escala de valores. Les gustan los jugadores de fútbol y no se ponen a pensar si son casados o comprometidos y encima se sienten orgullosas de lo que hicieron” , disparó Magaly Medina.

“Hombres como Hurtado u otros jugadores de fútbol nunca se quedan con mujeres como Jossmery, son demasiado machistas para oficializar a una chica con ese historia. Mujeres como Jossmery no se quieren nada y tienen la autoestima por los suelos. Permitir que un hombre te tenga solo como un ‘juguetito’ es no valorarse nada” , agregó.

Cabe recordar que hace meses, Jossmery y Paolo Hurtado fueron ampayados en Cusco. Luego de que se difundieran esos videos, Rosa Fuentes, la aun esposa y madre de los hijos del futbolista, anunció su divorcio públicamente.