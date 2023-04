Melissa Paredes se pronunció por el valor económico del anillo de compromiso que le dio su novio, el bailarín Anthony Aranda. Como se sabe, ellos se comprometieron en matrimonio el pasado 6 de abril de 2023, aunque aún no tienen fecha de boda.

“¿Por qué barato? es un anillo lindo. Tiene certificado GIA, que tampoco importa sino tuviera. Es un corte princesa, es un clásico, no vale millones y nada pero es hermoso, me encanta” , comentó la modelo en una entrevista a América Espectáculos.

Melissa Paredes se mostró indignada porque tiene fama de gustarle los lujos y el dinero, aunque ella aclaró que nunca estuvo con un hombre millonario.

“Nunca he tenido un hombre al lado que haya tenido mucho dinero, que yo sepa no he tenido ningún hombre así. Voy a buscar un panzón con plata. Es que me ponen a mi como si hubiera vivido con una Jefferson Farfán . Yo creo que uno se enamora por cómo es la persona”, comentó.

Melissa Paredes presume anillo

Quién pagó su viaje a Disney

La exconductora de América HOY,Melissa Paredes, se refirió a quién pagó sus vacaciones a Disney con el ‘Activador’ y su hija. Ella negó que lo haya financiado su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Fueron mis vacaciones y la costeo yo con mi novio, cuando sean sus vacaciones, la costea él (Rodrigo) con su pareja, no tengo por qué pedirle plata y él tampoco a mí” ; sentenció.

