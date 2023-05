La peleas de las hermanas Greyssi Ortega y Milena Zárate parece que nunca terminaran. Esta vez Greyssi arremetió contra su hermana a través de una trasmisión en vivo para todos sus seguidores en TikTok y reveló detalles de lo que fue vivir con ella los primeros años.

La dos hermanas colombianas se han vuelto a enfrentar públicamente revelando detalles y problemas personales de cada una. La discusión se intensifico luego de que Milena Zárate recordara públicamente el bochornoso escándalo que protagonizó años atrás con Greyssi Ortega y su ex esposo Edwin Sierra, quienes habrían mantenido una relación clandestina cuando la cantante estaba embarazada.

Greyssi Ortega desmiente a Milena por pasajes a Estados Unidos

Hace unos días, Milena Zárate salió públicamente a decir que ella le habría prestado dinero a su hermana Greyssi Ortega para que pudiera viajar a Estados Unidos con su esposo Ítalo Villaseca y sus pequeños hijos. Sin embargo, Greyssi no se quedaría callada y en una transmisión en redes sociales aseguró que su hermana ‘jamás’ le prestó dinero para el viaje. Los clips fueron compartidos por las historias de Instagram de Instarandula.

“ Nunca me prestó y me lo puede decir en mi cara (...) jamás me prestó dinero para venirme a este viaje , nunca. Porque créanme que donde yo le hubiese debido a ella algo me lo hubiera cobrado al día siguiente que yo pisé Estados Unidos”, indicó al principio de la transmisión.

Luego señaló que Milena no sería una buena pagadora con la gente que le preste dinero, especialmente si son de la familia. “ Ella es muy buena para cobrar pero muy mala para pagar, así que ahí se la dejo porque es muy mala para pagar y más si le debe a los hermanos o algo, se olvida se hace la desentendida, olvida ”, agregó.

Greyssi llama falsa a Milena Zárate

En otro momento Greyssi Ortega continuó criticando a su hermana y no dudo en decir que Milena Zárate lleva una vida falsa. “Parte de su vida falsa, es más falsa que sus nalgas”.

Además aseguro que cuando empezó a vivir con ella por primera vez, Milena la hacía trabajar de bailarina por varias horas y que solo le pagaba 50 soles, además contó que trabajó como vendedora y compraba su ropa con sus ahorros.

“Cuando yo vivía con ella por primera vez, me hacía trabajar de bailarina casi 12 horas bailando y me pagaba 50 soles imagínate porque vivía en su casa. Me tocaba simplemente acoplarme, yo trabaja en una tienda de ropa, tengo pruebas y siempre me mantuve con mi plata, me compraba mi ropa con mi plata, mis buzos con mi plata ”, finalizó Greyssi Ortega.

