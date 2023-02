Magaly Medina logró conversar con Greyssi Ortega, quien confesó estar viviendo con su familia en un albergue solventado por el gobierno gringo, donde les dan desde un cepillo de dientes hasta la cena y sin pagar ni un solo centavo, pero no habrían caído ahí por falta de dinero según confesó a la ‘urraca’.

Luego de revelar que está viviendo en un albergue donde no paga nada, Magaly Medina intentó preguntar por qué no les había ido bien en Estados Unidos, pero la sorpresa llegó con la respuesta de Greysi Ortega, quien aclaró que sí tienen dinero, pero estarían en ese lugar de la beneficencia por otros motivos.

Según contó Greyssi, el verdadero motivo por el que ella iba a regresar a Perú, era porque no les querían alquilar una casa para ella y sus hijos, ya que todos aceptaban solo a un niño por hogar: “Allá alquilan con perritos, gatitos, pero no con niños, no nos alquilaban por tener más de un niño”.

Aclarando que no están esperando a que el dinero les llegue, Greysi relató que su esposo está trabajando todos los días y ella ocasionalmente y se les facilita todo porque en el albergue les dan una guardería: “El sí trabaja todos los días, yo trabajo solo por días, a mi hija me la cuidan cuando salgo”.

