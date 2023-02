No todo fue color de rosa. Greysi Ortega confesó que no la estaba pasando bien en Estados Unidos junto a su esposo e hijos y pensaron en regresar a Perú, pero justo antes de retornar, encontró un albergue solventado por el gobierno gringo, donde les pagan todo, desde el papel higiénico hasta la comida.

Según contó Greysi Ortega, antes de regresar, un seguidor le pasó el dato del refugio al que fue con toda su familia y se toparon con la sorpresa de que les solventaban de todo y en una de las zonas más caras de New York: “Nos mandaron para Manhattan, para nosotros era como que algo raro, mis hijos ya tienen seguro, estudios y a mi bebé le dan todo e incluso me dan una guardería”

Según contó Greyssi Ortega, ellos no tenían planeado regresar por falta de dinero, sino porque no les querían alquilar una casa para ellos y sus hijos, debido a que solo aceptaban 1 niño por hogar: “Allá alquilan con perritos, gatitos, pero no con niños, no nos alquilaban por tener más de un niño”.

Magaly Medina se quedó sorprendida al enterarse de este albergue y le preguntó a Greysi por cuánto tiempo se los darían y la sorpresa los dejó con más sorpresa aún: “Es lo más gracioso porque no es así, aquí te dan la ayuda hasta que tú sientas el valor de irte a un lugar que quieras alquilar”.

TE PUEDE INTERESAR