La colombiana Milena Zárate se refirió al caso de Renato Tapia, quien ha sido acusado de no reconocer legalmente a su hijo de seis años, quien es fruto de la relación extramatrimonial que tuvo con la joven Daniela Castro.

Según la expareja de Edwin Sierra, el seleccionado nacional debería hacerse responsable de sus actos, ya que tiene los medios económicos suficientes para darle una buena vida a su pequeño.

“Es lamentable, penoso y vergonzoso ver que un hombre salga con algo así, a pesar que tiene la capacidad económica y sobre todo que siempre ha tenido una imagen intachable”, dijo para Trome.

“Si te acuestas con una persona sabes las consecuencias que puede traer. Aquí son tan culpables él y ella, pero más él porque tenía un compromiso (está casado). Aprende a ser un varón, así como tuvo los pantalones de acostarse con otra mujer que no era su esposa y engendrar hijos en otro lado donde no debía engendrar. Tiene dinero, la posición y es tan miserable de negarle eso a su hijo, que es su propia sangre. Eso no me causa pena, sino vergüenza”, agregó muy indignada.

Asimismo, Milena Zárate arremetió contra Luis Tapia y Nancy Clavijo, padres del futbolista, por ‘apañar’ su hijo y no exigirle que reconozca a su nieto.

“Es muy penoso que los padres (de Renato) apañen una cosa así porque lo primero que se enseña en casa son los valores, pero aquí se ve la carencia de valores que tiene (Renato Tapia) porque el único perjudicado es el niño”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR