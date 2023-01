La colombiana Milena Zárate descartó incursionar en la plataforma para adultos “OnlyFans”. A través de una entrevista con un medio local, la expareja de Edwin Sierra afiló su lengua contra las modelos Fátima Segovia, Romina Gachoy y Xoana González, quienes están ganando grandes cantidades de dinero en referida red social.

“Quiero aclarar que no voy a entrar al ‘Onlyfans’, eso sí, lo descarto. No serviría para eso, no podría mostrar lo que exige esa plataforma porque a las justas me pongo un bikini, pero de ahí a mostrar tu intimidad o cuerpo… no podría”, declaró para Trome.

Según la exparticipante de “El Gran Show”, desde niña se ha ganado su dinero honradamente: “No soy sola, fuera sola me paro de cabeza, pero tengo una hija que va al colegio. Además, a mí me enseñaron a trabajar desde muy chiquita y a ganar mi plata, ya sea”.

¿Qué dijo Milena Zárate contra Xoana González, Romina Gachoy y Fátima Segovia?

“Normal con las personas que se dedican a eso, pero considero que es una manera de prostitución abierta, pero con la diferencia que no hay un roce, sin embargo, eso (‘Onlyfans’) es pornografía pura y prostitución porque al final estás vendiendo tu cuerpo por plata” trabajando, haciendo de todo, pero con la frente en alta y con el pecho inflado por donde vaya” , disparó Milena Zárate.