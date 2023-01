Fátima Segovia dejó a todos los usuarios en shock al mostrar su exuberante figura en redes sociales, la cual habría sido sometida a más ‘retoquitos’. La exactriz cómica no dudó en mostrar sus encantos con unas sexys fotografías en Instagram.

La popular ‘Chuecona’ reapareció el 2 de enero del 2023 y compartió su saludo por Año Nuevo. “Empezamos el #2023 . Los amo, lo son todito . #thequeen 👑👸🏼 y SOPORTEN!” , fue su tremendo dardo para los ‘haters’.

Los comentarios no se hicieron esperar y es que la exintegrante de ‘JB en ATV’ presumió sus exorbitantes curvas, por lo que fue comparada con el personaje ficticio Jessica Rabbit , del film “¿Quién engañó a Roger Rabbit?”.

“Me recuerdas a Jessica Rabbit”; “¿Quién te las cacheteó?”; “Esos si son mangos”; “Bebé... Si el vestido fuera rojo serías Jessica Rabbit”; “Quiero un agua de melón”; “Qué abusiva, Dios mío”, fueron algunos de las opiniones de los cibernautas.

El radical cambio físico de Fátima Segovia

En julio del 2020, el programa ‘Magaly TV La Firme’ reveló fotografías inéditas de Fátima Segovia. En su pasado, la modelo no lucía las prominentes curvas que la hicieron famosa en la farándula peruana.

Antes y después de Fátima Segovia La Chuecona

¿Cuánto gana Fátima Segovia en su OnlyFans?

En agosto del 2022, Fátima Segovia habló sobre el éxito que ha tenido en el OnlyFans y aprovechó para mandarle una clara respuesta a Xoana González, quien la ha criticado con frecuencia en los últimos meses y que incluso calificó su contenido erótico como “aburrido”.

“Me va muy bien en el OnlyFans, soy la reina del Only y le agradezco a todos mis suscriptores. Y sé que soy la reina porque soy la reina, por eso no me ven sentada en ningún lado hablando mal de nadie porque no necesito, estoy súper bien”, señaló en clara alusión a la modelo argentina.

“¿Cuánto gano mensualmente? Jamás voy a decirlo por un tema de seguridad y aparte porque no me gusta estar por ahí diciendo: ‘Ay he gastado tanta plata’, no me gusta presumir”, agregó Fátima Segovia.

