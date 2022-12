Fátima Segovia fue puesta en evidencia por el programa de Magaly Medina, luego que intentara comunicarse con uno de los reporteros para que no emitan la entrevista que le hicieron a su esposo Omar Bolaños, donde confiesa “que no es un mantenido” y que es todo un empresario

Todo se dio durante la última edición de “Magaly TV, la firme”, cuando la popular ‘Chuecona’ se comunicó con uno de sus ‘Urracos’ para evitar que difundan las declaraciones de su pareja, pero esto solo causó la burla de la figura de ATV.

“Él todo inocente me ha enseñado las preguntas que le han hecho y la verdad que no quiero que salga absolutamente nada. Va a contestar las preguntas que le hagas y las que no quiere contestar, no lo hará, y bueno, así van a ser las cosas ”, se escucha decir a Fátima. Sin embargo, pese a a sus esfuerzos, el programa de Magaly sacó dicha entrevista completa.

“Yo tengo un montón de correa, sé lo que soy, lo que valgo y lo que tengo. Me incomoda comentarios en mis fotos, cuando me compro algo me dicen que ella me lo regala (...) No saben todo lo que hago para ganarme la plata”, respondió el esposo de la ‘Chuecona’.

“Ahora todos tenemos herencia... Dice que es cantante de reggaetón. De repente su carrera saldrá del Onlyfans, su carrera está siendo subsidiada por la esposa. Ya hace rato cruza la pista solo, es su marido, padre de sus dos hijas. Déjalo que se independice”, se burló EN VIVO Magaly Medina.

