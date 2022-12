Tremendo roche pasó Fátima Segovia ‘La Chuecona’ ante las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ debido a que su pareja, Omar Bolaños, aseguró que él para la olla en su casa.

Y es que Bolaños viene siendo criticado en redes sociales desde que está con la exintegrante de ‘JB en ATV’ y es tildado de “mantenido”. Como se sabe, ‘La Chuecona’ amasó una gran fortuna desde que ingresó a ‘OnlyFans’.

“El OnlyFans nos ha ayudado muchísimo, en cuanto al nivel económico y el status social que tenemos, yo tengo empresas, siempre he mantenido digamos el hogar”, contó a los ‘Urracos’.

El ‘mariachi’ de Segovia dijo que tolera las críticas en redes sociales, aunque le incomodan: “ yo sé lo que yo soy, yo sé lo que valgo, yo sé lo que tengo . De hecho me incomoda ver comentarios de ese tipo en mis fotos por ejemplo, cuando subo por ejemplo, que me compro algo, un outfit chévere o unas zapatillas caras y me pone ‘seguro gracias al onlyfans’ una cosa así, cuando no saben todo lo que uno puede hacer para ganarse la plata”.

¿Qué dijo Fátima Segovia?

La popular ‘Chuecona’ llamó a los reportero de Magaly Medina para pedir que no saquen las declaraciones de su esposo:

“Él, bueno, todo inocente me ha enseñado las preguntas que le han hecho y todo eso y la verdad que no quiero que salga absolutamente nada. Él va a contestar nuevamente las preguntas y las preguntas que él no quiere contestar, no las va a contestar y bueno así van a ser las cosas”.

