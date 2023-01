Milena Zárate no dudó en expresar su sentir tras haberse visto obligada a cerrar sus tiendas de ropa en Gamarra. Y es que la colombiana afirma que varios empresarios han tenido que dejar de trabajar debido al exceso del comercio ambulatorio en dicha zona.

“Acabo de cerrar mi local en Gamarra porque la situación en el emporio es lamentable. No hay control y Gamarra es una tierra de nadie. Son muchos los emprendedores que hemos tenido que cerrar nuestros locales porque manejamos tiendas pequeñas. Pagamos impuestos, empleados y no nos alcanza ni para pagar el alquiler”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la expareja de Edwin Sierra confesó que prefirió mil veces cerrar sus negocios, que poner en riesgo la integridad de su familia.

“Muchos de los propietarios no dicen nada, yo tampoco he salido a decir nada porque existen mafias y te pueden matar por estar hablando o denunciando. No voy a arriesgar mi vida, prefiero mil veces irme y dejar de endeudarme (...) Estoy totalmente devastada porque abrí con mucho amor mis locales. Ha sido fuerte y chocante porque no es cualquier inversión la que hice”, agregó para Trome.

