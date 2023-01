Tilsa Lozano decidió abrir su corazón en una entrevista con Verónica Linares, donde confesó detalles inéditos de su ahora matrimonio con Jackson Mora. Y es que la exconejita señaló que ella se había cerrado completamente al amor cuando se separó del padre de sus hijos, Miguel Hidalgo.

En ese sentido, la modelo comentó que el boxeador siempre le escribía por redes sociales y hasta la invitaba a salir durante varios meses. “Me empezó a escribir y escribir. Por Instagram no le contesté, por facebook no le contesté (...) Pasaron meses y me volvió a escribir y empezamos a coincidir en el cumpleaños de una pareja de amigos. Pasaron ocho meses y me invita a un concierto, de viaje y no salía”, comenzó diciendo

Sin embargo, un detalle que llamó bastante la atención, fue cuando la modelo reveló que en una oportunidad ‘cuadró' a Jackson Mora por buscar tener contacto físico con ella.

“No me interesaba relacionarme con un ser humano masculino (...) Me agarró la cintura y le dije: ‘Me vuelves a tocar y te meto un puñete’ (...) Un día otra vez me abrazó y dije: ‘uhmm esto se siente bien’” , manifestó para el canal de Youtube de la periodista de América TV.

TE PUEDE INTERESAR