Tilsa Lozano volvió a contar su verdad sobre su escandaloso romance con el exfutbolista de la Selección Peruana Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, cuando él estaba casado con Blanca Rodríguez, hace 15 años.

La polémica ‘Tili’ se mostró indignada en una reciente entrevista con la periodista Verónica Linares, para su canal de Youtube ‘La Linares’. La jurado de ‘El Gran Show’ recordó cómo fue su primer contacto con el ‘Loco’.

“Es un tema que para mi está totalmente muerto , pero la persona por la que llegó era una amiga mía y me hizo un contrato de trabajo y eso lo he contado en ‘El Valor de la Verdad’, me llevaron a un evento. Ese contrato de trabajo lo hicieron con mi mamá”, sostuvo.

La exconejita de ‘PlayBoy’ resaltó que no se arrepiente de la relación que sostuvo con el jugador, pese a que fue señalada como la amante: “Yo no me arrepiento de nada. Por qué me voy a arrepentir de algo que me hizo la persona que hoy soy”.

¿El ‘Loco’ Vargas dijo que estaba soltero?

Tilsa Lozano recordó un episodio que pocos tienen en la memoria. Según dijo, tras desatarse el escándalo de presunta infidelidad con el ‘loco’ Vargas, este salió en el programa de Aldo Miyashiro a asegurar que estaba separado de su esposa.

“Yo he vivido miles de injusticias y de gente que me señaló y me acusó. Eran tan fácil con ver un programa donde salió el tipo a decir ‘yo estoy separado’, pero a nadie le importo. Y salió en el programa de Aldo Miyashiro y lo podían ver cuando salió el tipo a decir que estaba separado, ¡a nadie le importó! porque vendía más señalarme a mi, y 10 años más tarde tú me sigues preguntando por eso” , explotó.

“Yo se mi verdad, yo sé como pasaron las cosas, yo sé que llamó y salió en vivo a decir ‘estoy separado’ ¡y nadie lo vio!”, agregó.

