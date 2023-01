Melissa Paredes sorprendió a todo el público televidente al anunciar que conducirá el programa “Préndete” junto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio ‘Metiche’, desplazando así a la presentadora Adriana Quevedo.

Y es que frente a ello, algunos usuarios se mostraron bastante indignados y apenados porque a la actriz no le renovaron contrato, y decidieron reemplazarla por la exesposa de Rodrigo Cuba.

Cabe señalar, que pese a los rumores de que la modelo retornaría a “América Hoy”, luego de limar asperezas con Ethel Pozo, Gisela Valcárcel y Janet Barboza, al parecer no hubo una propuesta tentadora como tal, motivo por el que decidió apostar por este nuevo espacio en Panamericana Televisión.

En ese sentido, fue la propia Melissa la que compartió el video promocional en sus redes sociales, donde se le ve bastante sonriente en un renovado set de televisión, asegurando que estará a partir de este lunes a las 10:30 a.m.

Frente a ello, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, quienes criticaron que a Panamericana por esta nueva contratación. “¿Y Adriana?”, “Desabrida, no es para eso”, “Es una falta de respeto preguntar por la otra conductora”, “Si quieres saber de Adriana, anda a su instagram”, “Es obvio que lo hacen por rating”, “Esperemos que de buenos números”, “Tantas chicas con estudios y es que en Perú no hacen casting”, “No lo veré, qué decepción panameriana, mal ejemplo” , fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

