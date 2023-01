Alessia Rovegno ya se encuentra en Nueva Orleans (Estados Unidos) compartiendo con sus ‘rivales’, las otras candidatas en la competencia del Miss Universo en su edición número 71.

La modelo peruana encendió el debate en redes sociales por el peculiar bronceado que lució a su llegada al certamen. A esto se suma que - según algunos usuarios en redes sociales - ella no destaca por su belleza y tampoco tiene una buena oratoria que le permita llegar a la final del Miss Universo 2023.

Jessica Tapia, exmiss Perú, lanzó una contundente opinión en su cuenta de Instagram sobre la participación de Alessia y resaltó que será difícil ganar la corona.

“Este año hay una competencia loca pues muchísimas candidatas no solo son hermosas sino también son excelentes oradoras y tienen gran dominio escénico. ¡Así que cuidado! Y o quiero que Alessia gane pero la batalla por la corona será dura y no puede haber ni un solo centímetro para el error” , comentó la recordada periodista en Instagram, este jueves 5 de enero.

Cassandrá Sánchez enfurece con Jessica Tapia

Cassandrá Sánchez de Lamadrid, quien es parte de la organización del Miss Perú, se mostró indignada por los comentarios de Jessica Tapia y decidió confrontarla. Sostuvo que la competencia siempre es fuerte “pero para eso entrenan las representantes de nuestra organización”.

“ No entiendo este post y me sorprende, cuando alguien compite se le apoya no se resaltan los ámbitos en los que nuestra candidata en algún momento tuvo dificultades. Puedo asegurar, habiendo sido testigo de su entrega y preparación, que ha estado enfocada en llegar lista para competir en MU. Creo que se nota la evolución, la fuerza y la seguridad con la que está compitiendo. Perú se siente en Miss Universo”, escribió la hija de Jessica Newton.

En otro momento del debate, Cassandra sugirió no resaltar los ‘puntos débiles’ de Alessia Rovegno, ahora que ya inició la competencia.

“Si querían ayudar con sus ‘críticas constructivas’ han tenido varios meses para escribirle o la organización. Comentar sin saber o haber sido parte de su preparación no es apoyar” , añadió.

Qué respondió Jessica Tapia a Cassandra Sánchez

Jessica Tapia no se quedó callada y le dijo a Cassandra que seguramente está ‘nerviosa’ por el Miss Universo. Indicó que nunca habló de los ‘puntos débiles’ de la Miss Perú.

“Definitivamente no lo entendiste y eso posiblemente no se debe a mi redacción sino a algún nerviosismo propio de estos días de competencia en donde todos se ponen a flor de piel... Si lees nuevamente veras que en ningún momento hablo de puntos débiles de nuestra candidata. Más bien digo que hay que tener cuidado pues es un año en donde muchas jóvenes son fuertes contrincantes y reafirmo que no se debe errar ni un solo dia. Por respeto a Alessia, lo aclaro. Jamás haria un post negativo de una peruana mientras compite (y menos de la hija de una amiga)”.

