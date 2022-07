La noche del sábado 30 de julio de 2022, la modelo Alessia Rovegno asistió a un evento de un patrocinador de Miss Universo y tuvo la oportunidad de conocer a Osmel Sousa, el popular ‘zar de la belleza’, exdirector de Miss Venezuela.

Durante el evento, Osmel Sousa dio una breve opinión sobre las candidatas. “Osmel, ya viste a las seis chicas ¿cuál sería tu ganadora esta noche? ¿A quiénes tú ves bellísimas? ¿Cuál es la que más te gusta?”, le preguntaron.

“Me gusta Colombia y Chile y Perú”, dijo el ‘zar de la belleza’. Sin embargo, su opinión habría cambiado rápidamente, ya que este domingo ni siquiera mencionó a la representante peruana; asimismo, aseguró que la Miss Colombia, María Fernanda Aristizabal, tenía el rostro más hermoso.

“Ya yo lo dije, las que más me impactaron a mí: primero la guatemalteca porque es el tipo mujerón que a mí me gustan siempre para los concursos; la cara más bella, por supuesto, la colombiana; y la chilena, la personalidad que me recordaba a Cecilia Bolocco (exMiss Universo)”, explicó Osmel Sousa.

El experto también mencionó que a la Miss México le falta preparación y que falta conocer a otras candidatas: “Por ahí están diciendo que yo no dije nada de la mexicana, la mexicana es encantadora, una muchacha preparadísima, pero todavía hay que prepararla bien, entonces faltaron muchas latinas, faltó Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, que siempre son fuertes candidatas y yo no te puedo decir que esas son las que van a quedar, todavía hay que preparar muchas cosas”.

“Niñitas, tranquilas que todavía hay mucha tela que cortar”, sentenció el experto.

