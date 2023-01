Los ánimos están caldeados tras la llegada de Alessia Rovegno a la concentración del Miss Universo, en la sede de Nueva Orleans (Estados Unidos). Por ello, Cassandra Sánchez de Lamadrid salió en defensa de nuestra representante peruana en el certamen de belleza.

“Mientras muchos fans peruanos ‘hacen sus críticas constructivas durante la competencia’, los diferentes directores creativos y nacionales elogian a Perú como candidata, ¿Quién entiende a algunos fans?”, escribió la hija de Jessica Newton, directora del Miss Perú.

Esta respuesta se dio luego del enfrentamiento escrito que tuvo con Jessica Tapia en Instagram, quien resaltó que conseguir la corona del Miss Universo será “una batalla dura”, debido a la preparación y desenvolvimiento escénico de las otras candidatas.

Luego que Cassandra Sánchez la encarara por supuestamente hacer evidenciar los ‘puntos débiles’ de Alessia Rovegno, la periodista y exreina de belleza le puso el parche.

“Desmenuzando el post en 6 puntos para evitar interpretaciones que puedan afectar a la candidata 1. Alessia Rovegno es una candidata A1. Porque ser Miss Perú implica un conjunto de cualidades que ella tiene. Además de su labor social de años que me llena de orgullo porque no es pura pose. 2. Alessia ha mostrado constancia en su preparación rumbo al Miss Universo. Por meses he seguido su evolución y la aplaudo. Ha tenido muchos asesores y estoy feliz por ello”, comenzó aclarando Jessica Tapia.

Por qué Jessica Tapia cree que lograr la corona del Miss Universo es difícil

Luego pidió a los fans que saquen su dinero para votar por Alessia Rovegno en el aplicativo del Miss Universo. Como se sabe, la participante con el mayor número de votos durante el período de votación “determinará un lugar entre las mejores candidatas para las semifinales y avanzará a la final ”, según el reglamento de las votaciones que se encuentran en la app.

“ (Alessia) Ya está en competencia y necesita votos (abran sus billeteras porque más votos se pagan) y necesita buena vibra. 4.Esta versión del Miss Universo trae una avalancha de talentosas y bellas candidatas. Facilito se llega a 25 regias así que ser finalista estará peleadísimo. ¡Será un Miss Universo de infarto! Y además es una organización nueva que no sabemos hacia adonde apunte”.

Finalmente, consideró que Alessia tiene todo para llevarse la corona, “pero todas las chicas que están ahí, seguramente también”.

