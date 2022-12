Este 28 de diciembre de 2022, durante el programa América Hoy, Tilsa Lozano se refirió a las fuertes palabras que Macarena Vélez tuvo en su contra por supuestas críticas a su cuerpo.

“Yo sigo pensando lo mismo, yo no creo que ella esté mal, ella es una chica regia, pero creo que en persona no es la chica de la foto. Sigo pensando lo mismo porque yo la he visto en persona, no es la chica de la foto”, dijo Tilsa Lozano.

Janet Barboza le recordó que Macarena Vélez pensó que tenía algo personal en contra de ella, pero Tilsa Lozano aseguró que no es así: “Sí, de ahí me atacaron en redes y me dijeron ‘pero cómo puedes’, escúchame, a mí me han dicho gorda, celulítica, a mí me han dicho de todo, y yo no estoy diciendo que ella sea una chica gorda, además que cada uno lleva su cuerpo como le da la gana. Lo que yo digo es que la chica de la foto no es la misma chica que se le ve en persona”.

“No, escúchame, no es que tenga algo en contra de ella, ni siquiera la conozco, simplemente digo que no es la misma chica en persona”, aseguró Tilsa Lozano. “Hay que juntarnos un día acá en el programa”, comentó Janet Barboza. “Vas a ver que no es la misma chica”, concluyó Tilsa.

¿Qué dijo Macarena Vélez sobre burlas de Tilsa Lozano?

Hace algunas semanas, Macarena Vélez fue al programa de Shirley Arica y ‘cuadró' a Tilsa Lozano: “Yo creo que acá las cámaras no tienen filtro. No la conozco personalmente y no sé por qué estará hablando de mi. Me parece súper mal hablar sobre el físico de alguien, me parece una de las cosas más bajas. Uno puede estar como se le da la gana y hacer lo que quiera con sus fotos en sus redes”, comenzó diciendo ‘Maca’.

“Creo que ella se refirió a mi espalda, que es gigantesca, pues la verdad sí... He sido campeona nacional de surf desde los 14 años, hago deporte y la verdad es que mi espalda es pronunciada, tengo unos brazos súper fuertes. Estoy feliz con mi cuerpo, cada día lo cuido más, lo quiero un montón, me encanta entrenar, comer saludable. Yo lo tomo de quien viene”, agregó.

“La verdad que sí, ella todavía que es más floja (...) Más bien que se enfoque en sus cosas, su matrimonio, si es que se casa también, que vea qué su vestido se va a poner y esas cosas”.

Fuente: América Televisión

