Desde que Macarena Vélez se hizo conocida en la farándula, su rubia cabellera ha sido parte de su sello personal. No obstante,y, por primera vez, le dijo adiós a su melena rubia yA través de su perfil en Instagram, la ex de Said Palao sorprendió a sus seguidores al compartir un video de su reciente visita al estilista.