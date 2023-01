La periodista Andrea Llosa se pronunció sobre el futbolista Renato Tapia, quien está atravesando una complicada situación tras ser acusado de no reconocer a su hijo de seis años, fruto de su relación extramatrimonial con su expareja Daniela Castro.

En entrevista con El Popular, la conductora de ‘Andrea’ calificó de imperdonable que el seleccionado nacional no le haya su apellido al pequeño que es idéntico a él.

¿Qué dijo Andrea Llosa sobre Renato Tapia?

“Lamentable, primero porque Renato Tapia a todos nos sorprendió porque tenía una imagen de intachable, de un hombre bueno, dedicado a la familia. Lo que me parece imperdonable, es que no reconozca a su hijo. Yo digo que, quien no ama a su hijo, no ama a nadie” , declaró para referido medio.

“Le pudo haber sido infiel a la esposa, ya después ellos verán cómo arreglan sus problemas y, si lo perdona o no, pero ese no es el punto, el punto es que si tienes un hijo que tiene 6 años, no puedes no reconocerlo, sabes que es tu hijo. Yo soy mamá y tengo dos hijos, es lo que más uno quiere en la vida”, agregó.

Por último, la figura de ATV se refirió al comunicado de Tapia, donde el jugador reconoció a su hijo y que le fue infiel a su esposa. Según Llosa, solo lo hizo por presión y compromiso.

“Lo más triste es escucharlo que después le pide perdón a todo el mundo, pero lo que debería hacer él ahorita es reconocer a su hijo, no a dedicarse a pedir perdón, tiene que ir a la RENIEC y firmar al niño . Es triste que el poder hace que una mujer calle, así que me parece bien que lo haya denunciado”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR