Andrea Llosa enfureció al enterarse que ‘ Melcochita ’ había comentado que su entrevista en el programa ‘Andrea en ATV’ - emitido el lunes 16 de enero - fue grabado, supuestamente, hace varios meses.

“Lo que han puesto en la televisión es de hace 2.000 años. Eso es pasado. Todos mis hijos están muy bien conmigo”, había dicho el actor cómico sobre sus confesiones frente a la periodista.

Esto fue interpretado como que el programa no era reciente, por lo que Llosa explotó en un video de Instagram.

“Resulta que nos acabamos de enterar que supuestamente el programa estreno que grabamos con ‘Melcochita’ el lunes, que estrenamos la quinta temporada de ‘Andrea’, lo habíamos grabado hace muchos años, que no es un programa actual, ¡mentira!, esto no es cierto ”, dijo indignada.

La periodista insistió que el último lunes grabaron con el comediante y que “el problema era que Melcochita quería reencontrarse con su nieto que estaba en el penal de Lurigancho”.

“No sé de dónde miércoles sacan que este programa no es actual, ¡no sean ridículos pues! Mi productora periodística Mirtha Atanasio acaba de hablar con Melcochita y él dice que lo que ha dicho a los medios es que algunas imágenes que salieron son de archivo, pero no (ha dicho) que el programa que hemos estrenado fue grabado hace 1000 años”.

Luego gritó furiosa: “por qué tengo que comenzar la semana así, yo estaba buen humor, por qué hacen que me moleste”.

TE PUEDE INTERESAR