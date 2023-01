Monserrat Seminario, esposa de Pablo Villanueva ‘Melcochita’ , se presentó en el primer programa de Andrea Llosa del 2023 para revelar el drama que vive debido a los problemas que causan los hijos mayores del actor cómico.

Moserrat expresó su preocupación porque siente que la familia de ‘Melcochita’ se aprovecha de él y le pide constantemente ayuda económica. Esto ha generado varias peleas en su matrimonio ya que considera que su esposo solo debería preocuparse por sus tres menores hijas de 13, 12 y 9 años.

“Yo siempre me he peleado por eso. Le digo ‘tú ya no tienes obligación de darles a tu familia, tú tienes ahora tres niñas chicas. Me dice ‘no que mi corazón, que tengo que apoyar a mi familia (...) Él, hasta a sus hermanos mayores los apoya, pero ellos ya son mayores, tus hijos ya son grandes, tus hijas no ” , comentó indignada en el programa ‘Andrea’.

Por ello, la dolida mujer pidió a Andrea Llosa que le brinden ayuda psicológica a Melcochita a fin de que “recapacite”.

“A veces la familia, se sobrepasa del límite con él , se portan mal y yo a veces, ‘le paro el macho’ y él se molesta. Yo lo único que quiero es que lo ayudes a él con un tratamiento psicológico para él porque no recapacita, no entiende, porque dice que le sale de su corazón y no es su obligación de él. Esa es mi cruz porque a mi no me gusta cómo lo tratan”, comentó.

Por qué Monserrat sigue casada con Melcochita

Monserrat Seminario, de 40 años de edad, precisó que tiene 17 años de relación con Pablo Villanueva, y que viven juntos desde hace 14. Cabe indicar que Monserrat y ‘Melcochita’ tiene casi 50 años de diferencia.

“Sí (lo amo) como esposa , como mujer, como madre (...) Dijeron que yo estaba por su plata, que lo quería sangrar, que ‘pobre viejito’ y ahora, mira, tengo 3 hijas con él. Le doy mi colágeno, le doy mi juventud, yo a mi esposo le he enseñado a ser familia, mis hijas lo adoran”, sostuvo.

“¿Cómo aguantas tanto?”, le preguntó Andrea por el drama familiar que vive.

“He dejado todos los problemas para darle mi apoyo a él, porque emocionalmente se tira al abandono. Él es diabético, se le sube el azúcar (…) he tenido oportunidad de irme de su vida, pero no lo hecho por mis hijas, porque mis hijas necesitan de su padre. Yo quiero que gocen hasta el último de su papá. Porque si yo me voy, qué pasará con mis hijas ”, sentenció.

