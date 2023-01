Pablo Villanueva ‘Melcochita’ se presentó en la nueva temporada de ‘Andrea’ por ATV y reveló que ninguno de sus 8 hijos mayores le ayudan económicamente y, por el contrario, él termina apoyándolos pese a tener 86 años de edad.

“No, nunca. Gracias a Dios yo siempre tengo un montón de trabajo. ¿Ayuda para qué? yo no necesito que me ayuden mis hijos (...) no, no necesito que me ayuden para eso tengo 24 dedos” , comentó el comediante, dejando en shock a Andrea Llosa.

“Con todo lo que me ha pasado es para que me de una embolia y me muera, pero yo me aguanto”, mencionó en el programa emitido el pasado 16 de enero de 2023.

‘Melcochita’ estuvo acompañado de su esposa Monserrat Seminario, con quien tiene otras 3 hijas menores, de 13, 12 y 9 años. La mujer se mostró indignada porque los hijos del artista le causan muchas preocupaciones. Incluso, ella cree que no lo quieren.

“Yo le digo, y él me dice ‘no te metas’. Igual me meto porque no me gusta que me lo traten mal, porque es diabético, se le sube el azúcar, tengo que estar allí para tranquilizarlo. Le digo a mis hijas pequeñas que cuiden a su papá. [Es difícil] es mi cruz” , comentó la pareja de Pablo Villanueva.

“Si yo opino, se me van encima (los hijos) y él también (...) Le digo ‘tú ya no tienes obligación de darles a tu familia, tú tienes ahora tres niñas chicas. Él, hasta a sus hermanos mayores los apoya, pero ellos ya son mayores, tus hijos ya son grandes, tus hijas no”, comentó indignada en el programa ‘Andrea’.

Cuántos hijos tiene Melcochita y cuántos años tienen

Melcochita a sus 86 años tiene en total 11 hijos de distintas parejas. Con su esposa Monserrat hasta el momento tiene 3 pequeñas, de 13, 12 y 9 años

Si bien se desconoce la identidad de todos los descendientes del cómico, algunos de ellos son conocidos, como Yessenia Villanueva, Hussein Villanueva, Susan Villanueva.

“Así sean malagradecidos, me siento bien (ayudándolos). Por el día del padre sí me llamas, me felicitan, a veces me regalan mi camisa, en Navidad me llaman (…) Tienen que querer a su padre, ellos saben que toda la vida he visto por ellos” , sostuvo.

