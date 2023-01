No es la primera vez que Melcochita se ve enfrascado en líos con sus hijos, donde siempre intentan dejarlo mal parado y esta vez el problema sería su nieto, motivo por el que Andrea Llosa intentó descubrir el origen de los problemas del comediante con sus hijos.

Pablo Villanueva, de 90 años, no ha sido motivo de noticias solo por sus icónicos chistes y su talento para la música, ya que en más de una ocasión se peleó EN VIVO con sus hijas, Susan y Yessenia Villanueva, además de Hussein, pese a la edad de sus hijos, ellos le seguirían trayendo problemas.

El problema, sería la bondad del cómico, quien ve que alguien tiene problemas en su familia y dejaría todo para intentar ayudarlo y eso lograría que siempre lo busquen para solucionar problemas: “No sé, veo a alguien mal y no puedo dejar de ayudar”.

En más de una ocasión, Melcochita ha revelado que no se queda con gran parte de sus ingresos, debido a que ayuda a toda su familia, pero debido a su edad y la de sus hijos, se esperaría que ellos apoyen en la manutención de su padre, pero él respondió así: “Yo soy suficiente varón para superarme y que no me ayude nadie. No necesito que me ayuden”.

