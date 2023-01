No todos apoyan y celebran ‘Shakira’, tras el éxito de su última canción en colaboración con ‘Bizarap’ y este es el caso de Jaime Bayly, quien a través de su programa ‘El observador’, despotricó en contra de la colombiana.

Jaime Bayly comenzó reconociendo el éxito que tiene Shakira como artista y figura mediática: “Para mí ella es una diosa (...) Comercialmente es un éxito tremendo, va a ganar mucha plata, eso no me parece lo más importante, lo que le veo de bueno es que al menos Shakira, quien está dolida, está sangrando, se expresa y empieza a sanar”.

Sin embargo, luego de recordar que la canción fue una declaración de guerra clara en contra del padre de sus hijos, Jaime Bayly decidió resaltar que lo que habría hecho ‘Shakira’, no estaría del todo bien: “Ella necesitaba ese desahogo (...) desde el punto de vista de las letras, a mí me parece que la canción es vulgar y tengo que decirlo (...) después de todo seguirá siendo el padre de sus dos hijos. No que Piqué se haya enamorado de otra mujer lo hace repugnante (...) Tiene cierta vulgaridad vengativa”.

