Antes del escándalo de la infidelidad de ‘Robotín’, contada por su presunta amante, el hombre de hojalata decidió darle una entrevista al canal online del ‘YouTuber’, ‘Chiquiwilo’, donde contó cómo conoció a Karelys Molina, más conocida como ‘Robotina’.

La pregunta del ‘YouTuber’, fue sencilla, ¿Es cierto que cuando conociste a Robotina, ella vendía arepas?, a lo que ‘Robotín’, confesó que cuando vio a Karelys Molina, ella tenía cuatro años dedicándose a imitar a robots en los semáforos, para después agregar una broma pesada que no le habría gustado nada a su pareja: “No vende arepas, ha vendido su arte, no sé si se habrá vendido ella, con las arepas, me entiendes”.

Según comentó Alan Castillo, no es la primera vez que salía con una venezolana, pero sí que tenía una relación formal: “Sí he salido con venezolanas, pero no hemos tenido relación, pero tenían buena arepa, pero salimos nomás como amigos”, adelantando que no conocerá más extranjeras debido a que ‘Robotina’ es celosa: “Desde que conozco a ella, su toxicidad no me deja conocer a nadie más”.

TE PUEDE INTERESAR