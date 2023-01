Tras la ruptura con Pedro Moral, el supuesto empresario con el que se iba a casar, ella quedó con una imagen de interesada, ya que según confesó su exprometido, Sheyla Rojas le habría pedido un alto monto de dinero para poder concretar su negocio.

Sheyla Rojas, decidió brindarle una entrevista a Rodrigo González y Gigi Mitre, donde se dispuso a desbaratar los rumores de que la novia de ‘Sir Winston’, tendría atracción por los lujos más que por las cualidades humanas de sus parejas.

La ‘Leona Loca’, comenzó afirmando que ella ha logrado costear todos sus gustos desde muy corta edad, dejando en claro que no necesita de nadie para engreírse: “Mucha gente puede hablar lo que sea y reírse, pero yo, Rodrigo, yo trabajo desde que tengo 17 años. Yo trabajo desde muy chiquita, trabajo y estudio. Mis papás siempre me ayudaban, pero yo, desde muy chiquita, me pagué la universidad”.

Pedro Morales fue el encargado de revelar los intereses de Sheyla Rojas y con un polígrafo de respaldo y tras escuchar sus declaraciones, Sheyla celebró no haberse casado con él: “A una persona que trabaja desde chiquita, que te digan que eres una interesada, no nos gusta. Me daba cólera y pica que me digan interesada. Yo siempre he sido trabajadora, sé lo que cuesta las cosas, eso me chocó, ahora me río (...) ya cuando lo superé, digo en buena hora no me casé con él”.

