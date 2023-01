El 2022 no fue el año del ‘Gato’ Cuba no de Melissa Paredes, debido a que luego de su divorcio por un escandaloso ampay en el que la modelo fue captada siendo infiel, ella y su exesposo, se disputaron el tiempo con su hija, teniendo un desenlace que ninguno esperó.

Todo comenzó cuando Melissa Paredes, decidió solicitar más tiempo con su hija, petición que el ‘Gato’ Cuba no aceptó, teniendo que enfrascarse en conciliaciones que luego se sumaron de denuncias por ambas partes, poniendo en riesgo a su pequeña, quien terminó siendo alejada de sus padres por orden de un juez.

Durante ese tiempo ambos decidieron guardar silencio y poco se supo sobre la reacción de cada uno de los padres, pero el futbolista decidió revelar lo que hizo en una entrevista para el programa online ‘Tiempo Muerto’, donde confesó su drama.

“Fueron 92 días, los conté, fue duro, porque incluso fue de la noche a la mañana, tuve que pensar qué le digo para que pueda entender que papá no puede verla, no tuvo realmente contacto con ella dos semanas hasta que se aclaró que podíamos hacer videollamadas y estaba pensando qué le digo, tuve que pedir la aclaración de qué podía hacer y ya en las videollamadas le dije que estaba de viaje para no generar la incertidumbre de por qué no viene a verme, dentro de todo, creo que fue lo más estable”, de esta forma el ‘Gato’ Cuba reveló la mentira blanca que le dijo a su pequeña para que no sufra la ausencia de su padre.

