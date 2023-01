Se dieron de alma. Karla Tarazona y Melissa Paredes sorprendieron a todo el público televidente al sacarse los trapitos sucios en pleno programa EN VIVO, pues en “Préndete” hicieron una simulación de lo que fue el certamen de Miss Universo 2022, donde ambas tuvieron que responder una pregunta que definiría quién sería la “ganadora”.

Todo se dio cuando Kurt Villavicencio ‘Metiche’ les consultó a las conductoras sobre qué significa para ellas la palabra “mosca muerta” , con lo cual se despacharon con todo al aire.

“Mosca muerta, dícese de aquella persona que, ante los presentes, pretende aparentar ser una persona muy amable, atenta y buena, pero detrás es un lobo disfrazado de oveja, y deseo la paz mundial”, comenzó diciendo Karla.

Frente a ello, Paredes respondió al instante enviándole una aparente indirecta a Tarazona tras la salida de Adriana Quevedo de Panamericana TV. “Una mosca muerta dícese de la persona que se hace la linda, la buena, pero al parecer saca a todas sus compañeras de la chamba” , señaló.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Karla no se quedó callada y soltó una peculiar frase que daría a entender que Melissa Paredes no se llevaría bien con Rodrigo Cuba, tal como lo ha expresado en más de una oportunidad en televisión nacional.

“Mosca muerta, dícese de aquella persona que en las cámaras se hace la buena gente con el ex, pero en cámaras es otra historia”, dijo bastante sonriente, lo cual generó el asombro de todos los asistentes en el set de TV.

