Este lunes 16 de enero de 2022, Valeria Piazza sacó las garras por la clasificación de Alessia Rovegno al top 16 de Miss Universo. De acuerdo con la exreina de belleza, alcanzar esa posición es muy complicado pues son más de 80 mujeres concursando.

“Me encantó gritar Perú, he gritado, he pataleado, todo he hecho. Alessia Rovegno quedó entre las 16 mejores del mundo, top 16 no es nada fácil”, dijo la exMiss Perú en el programa América Espectáculos.

Además, Valeria Piazza aclaró que clasificar al top 16 es un gran logro en Miss Universo, pues cada año hay que luchar contra las ‘powerhouse’ (países con muchos fans y que han ganado varias coronas en dicho concurso).

“Lo máximo, de verdad, el Miss Universo. Gracias Alessia por el compromiso, porque hay muchas horas de dedicación, madrugadas enteras que uno se tiene que preparar para ir a representar a tu país al Miss Universo, y para los que dicen ‘solo top 16′, de verdad entrar al top de 84 países no es nada fácil, y ha dejado fuera a las ‘powerhouse’, a las grandes favoritas como México, Tailandia, Filipinas”.

“Creo que en todos estos años que yo veo el concurso nunca, no había clasificado Filipinas, entonces yo he estado impactada, México también lo hizo espectacular, pero bueno, entró Perú al top 16″, comentó muy emocionada.

Valeria Piazza se mostró feliz con la elección de la nueva Miss Universo, aunque admitió que le gustaba más la Miss Venezuela: “Ahora obviamente sigo a la nueva Miss Universo y a mí me encantó el desempeño de Miss USA, de verdad lo hizo muy bien, pero tenía de favorita a Venezuela, tengo que confesarlo (...) ¡Bien ganado, Estados Unidos!”.

