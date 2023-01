Durante el programa Préndete de este lunes 16 de enero, se reveló que la modelo peruana Alessia Rovegno se enfermó y tuvo fiebre en plena final del Miss Universo.

Inicialmente, el missólogo Roberto Otoya defendió el desempeño de la representante peruana en Miss Universo: “Alessia tiene una personalidad bien sopesada, es bien elegante, muy pasiva, no es tan showcera, como decimos en el rubro de las misses”.

“Entonces, claro, veíamos a las chicas de Puerto Rico, a la de República Dominicana, que se robaban y se comían la cámara, pero es la personalidad de la reina, eso también evalúa el jurado, de hecho que se busca una mujer que sea auténtica, como ella se siente, como ella es, y no que sea como un personaje en el escenario, sino que que sea ella misma”, acotó.

Además, el experto contó que el coach de Alessia Rovegno confirmó que la Miss Perú no se sentía bien durante el evento: “Nuestra reina tuvo una preparación ardua, de hecho yo soy muy amigo de su coach y él me comentó que Alessia estaba con fiebre, ese es un detalle que quizá no conocemos (...) él dijo: Alessia está con fiebre y aún así lo está dando todo”.





