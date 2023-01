Alessia Rovegno no logró levantar la corona del Miss Universo 2022, pero dejó en alto el nombre del Perú al quedar dentro de las 16 mujeres más bellas del mundo. Y es que la modelo agradeció inmensamente haber estado acompañada en momento de su familia y su novio Hugo García.

Por su parte, el exintegrante de “Esto es Guerra”, mediante sus redes sociales, no dudó en expresarle su apoyo incondicional a la hija de Barbara Cayo. Incluso, terminado el certamen, el influencer se acercó a la modelo para decirle lo siguiente: “Eres la mejor, te amo”.

Frente a ello, los cibernautas no hicieron esperar sus reacciones y destacaron notablemente el amor de Hugo hacia Alessia, pues recordemos que desde el día uno del certamen de belleza internacional, el exchico reality incentivó al público de todas las maneras posibles para que voten por su novia.

“Este Miss Universe me ha hecho querer a Hugo Garcia por la forma en cómo alienta, apoya y grita a los mil vientos cada vez que Alessia salía sin ningún tipo de roche. Todas merecemos un amor que nos sume”, comenzó diciendo una usuaria.

“Si tu flaco no celebra tus logros así, estas soltera shola”, “Realmente espero que todas encuentren a un Hugo Garcia en sus vidas. Que lindo de verdad todo lo que alientan a Ale”, “Honestly qué tierno Hugo García apoyando a Alessia”, “Oír los gritos de Hugo García alentando a Alessia me pone muy feeling, qué bonito la quiere”, “Por favor destacar lo lindo que es Hugo García y como apoya a Alessia, yo también quiero un amor tan bonito”, “Alessia no habrá ganado la corona pero se ganó al mejor novio del mundo” , fueron algunos comentarios en Twitter.

