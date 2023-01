Jefferson Farfán sorprendió a propios y extraños al utilizar sus redes sociales para cantar a todo pulmón el último tema de Shakira con Bizarrap, donde se refiere a la relación clandestina entre Gerard Piqué y Clara Chía. Y es que muchos usuarios señalaron que se trataría de una indirecta para Melissa Klug.

Recordemos que la frase que más resaltó el futbolista fue: “Cambiaste un Rolex por un Casio” y “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”. Sin embargo, la chalaca negó tajantemente que esa mensaje sea para ella y señaló que actualmente tiene una relación cordial con el padre de sus dos últimos hijos.

“No sabía que Jefferson era fan de Shakira, pero no me siento aludida, porque como bien lo mencionas, yo soy la madre de sus hijos, no soy su ex. Hace 8 años que estamos separados y tenemos hoy una relación cordial que no creo se atreva a arruinar con cosas como esa”, señaló fuerte y claro.

Por otra parte, la popular ‘Blanca de Chucuito’ también confesó que la ‘Foquita’ se lleva muy bien con su actual pareja, Jesús Barco. “Claro que sí (...) Igual él te puede responder eso yo no vivo en su mente”, acotó a Trome.

