Con el objetivo de apoyar a los adultos mayores del Hogar Canevaro, el médium y tarotista peruano Frank Mendizábal realizó una jornada solidaria de lectura de tarot a beneficio de los residentes del centro gerontológico más importante del país.

Para acceder a una consulta, los participantes debían donar pañales para adultos o suplementos alimenticios, insumos que contribuirán al bienestar de más de cien residentes del albergue administrado por la Beneficencia de Lima. Gracias a la solidaridad del público, se logró recaudar más de 80 latas de suplementos alimenticios y más de 20 paquetes de pañales para adultos.

Como parte de esta iniciativa, los asistentes pudieron formular dos preguntas al tarot, las cuales fueron respondidas por el conductor del programa Almas Conectadas. La actividad se desarrolló en la calle Teruel, en el distrito de Pueblo Libre, desde las 11:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Esta no es la primera vez que Mendizábal colabora con el Hogar Canevaro. En anteriores oportunidades, ha participado en actividades de voluntariado y ha compartido con los residentes espacios de integración, recreación y acompañamiento.

Asimismo, Mendizábal expresó su disposición de seguir colaborando con las acciones solidarias y programas sociales que impulsa la Beneficencia de Lima, reafirmando su compromiso con el bienestar de los adultos mayores y otras poblaciones vulnerables.