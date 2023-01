Pese a que no se llevó la corona, ni quedó dentro de las 5 mejores del mundo, Alessia Rovegno dejó en alto el nombre del Perú en la final del Miss Universo, evento que llevó a cabo el último sábado en Estados Unidos. Y es que la modelo no dudó en utilizar sus redes sociales para agradecerle a todo el público su apoyo incondicional.

“ Miss Universo no se trata de una noche o una corona. Se trata del trabajo y el compromiso que te identifica como persona antes y después de ser parte de ella. Aunque me he preparado para esta competición desde la pasarela hasta el maquillaje y el peinado y discurso en público, también me siento feliz de tener la pasión por la educación inicial desde siempre para toda mi vida”, comenzó escribiendo en su cuenta oficial de Instagram.

En ese sentido, la hija de Bárbara Cayo aseguró que seguirá trabajando en crecer como profesional en este rubro y que se encuentra bastante contenta por lo que ha logrado en este tiempo de preparación.

“Continuaré con ese trabajo después de que las cámaras y las luces se apaguen. Esa es la razón por la que tomé este desafío (...= Así que aquí estoy, creciendo y aprendiendo, dando lo mejor y agradecido con la vida. Me siento ya la mujer más afortunada del universo por tenerlos conmigo en esta aventura. No importa el resultado, siempre llevo conmigo su amor y apoyo”, finalizó diciendo.

