Sheyla Rojas visitó este 16 de enero el set de ‘Amor y Fuego’ y recordó los romances que tuvo antes de ‘sentar cabeza’ con el mexicano Luis Miguel Galarza Muro, más conocido como ‘Sir Winston’.

En agosto del año 2019, Sheyla Rojas conoció al árabe Fidelio Cavalli, con quien vivió un intenso y polémico romance. A través de Instagram, la pareja compartían fotografías y videos de sus viajes a Ibiza, Mykonos y Las Vegas.

Se supo que Fidelio Cavalli era un supuesto millonario que nació en Líbano en 1970; sin embargo, nunca se comprobó el origen de sus bienes. Este 16 de enero de 2023, Sheyla recordó su amorío con el misterioso galán:

“ Hasta el día de hoy somos muy amigos y siempre me ha dicho que vamos a ser amigos toda la vida. Yo no seguí con él porque yo era muy inmadura, y lo reconozco. Porque él fue muy bueno conmigo, él se portó super bien conmigo. Yo en realidad de un día para otro decidí terminar con él. Él aguantó muchísimas cosas mediáticas que no cualquiera las aguanta, le decían que era chofer del jeque, le decían que era misio y luego que era millonario. Él no estaba acostumbrado a eso y aguantó muchísimas cosas” , comentó la modelo.

Dijo que aunque ella no hablaba inglés ni él español, ambos hablaban “el idioma del amor”.

“ Mientras menos hablábamos más nos entendíamos” , sostuvo.

Sheyla Rojas y su trayectoria en tv

En el 2011 ingresó a ATV en el programa “Combate”, luego en el 2014 Sheyla Rojas cambió de casa televisora y formó parte de las filas del reality show “Esto es guerra”, en América, y se convirtió en una de las figuras favoritas de los televidentes.

Ese mismo año se convertiría en la conductora del programa “Estás en Todas” de América Televisión en el 2014, junto a su compañero ‘Choca’ Mandros.

Sheyla Rojas y su primer casting para ingresar a la televisión

Sheyla Rojas inició como participante en “Combate”. Pero lo que muchos desean saber es ¿cómo ingresó a la televisión? Para ello, debemos trasladarnos al 2016 cuando en el programa “Hola a Todos”, la modelo se presentó y allí le recordaron cómo fueron sus inicios y su gran ingreso a la pantalla chica en el 2011.

Rojas participó de su primer casting para el programa “Combate” de ATV a sus 23 años.

“Soy Sheyla Rojas y tengo 23 años. Soy de Chiclayo. Me gusta ir al gimnasio, jugar vóley, correr y patinar. Me considero una chica divertida, alegre”, señaló en la audición.

TE PUEDE INTERESAR