Sheyla Rojas lanzó sus dardos contra su expareja Pedro Moral en una explosiva entrevista al programa ‘Amor y Fuego’. La modelo de 35 años alzó la voz para terminar con los comentarios que la señalan como una ‘mujer interesada’.

Como se recuerda, la peruana vivió un polémico romance al lado de Pedro Moral, quien le pidió matrimonio en el 2018, pero que no se concretó porque ella terminó la relación. Incluso, el empresario señaló que la modelo lo dejó porque ‘no era millonario’.

Sheyla rompió su silencio este 16 de enero de 2023 y se sintió agradecida por no haberse casado con Moral, a quien llamó “inmoral”. Confesó que lloró mucho porque la tildaban de ‘caza fortunas’.

“He llorado, he pasado momentos en los que sí, pero al segundo o tercer día me seco las lágrimas y sigo. Una sola vez (ha llorado) y lección aprendida... una vez con Antonio (Pavón) y otra vez con el ‘inmoral’” , contó.

“Yo trabajo desde que tengo 17 años, desde muy chiquita. Yo me pagué la universidad y a una persona que trabaja desde chiquita y que te digan ‘interesada’ no te gusta, eso me daba cólera, me daba pica, eso que digan que yo era interesada. Yo sé lo que cuestan las cosas, me chocó, ahora me río”, sostuvo.

“Ya cuando lo superé, hasta el día hoy me río y digo ‘en buena hora, ¡en buena hora! no me casé con él’, que me digan interesada... después del ‘inmoral’ todos con los que he salido eran profesionales” , comentó en entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre.

Sheyla Rojas y su trayectoria en TV

En el 2011 ingresó a ATV en el programa “Combate”, luego en el 2014 Sheyla Rojas cambió de casa televisora y formó parte de las filas del reality show “Esto es guerra”, en América, y se convirtió en una de las figuras favoritas de los televidentes.

Ese mismo año se convertiría en la conductora del programa “Estás en Todas” de América Televisión en el 2014, junto a su compañero ‘Choca’ Mandros.

