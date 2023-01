Este 16 de enero de 2023, en entrevista con el programa Amor y Fuego, Sheyla Rojas reveló que ya no se hace ‘retoquitos’ y ni siquiera se pone bótox, pues quedó ‘traumada’ con el último proceso quirúrgico que le generó una pequeña parálisis facial.

“Ya no me pongo ni siquiera bótox, ni baby bótox, ni nada (...) ya tengo hasta patas de gallo”, dijo Sheyla Rojas a Rodrigo González y Gigi Mitre. “Así me quieren, así soy (...) yo empecé a los 29, 30 años a hacerme ‘retoques’, si bien es cierto me hice de todo, pero empecé grande también, no a los 21 ni 20″.

“Ahora que he tenido este proceso traumático por así decirle, sabes qué, le tengo miedo a que me hagan algo en la cara, lo único que me hago son limpiezas faciales, hidrataciones. Ya no me pongo bótox, ya puedo gesticular (...) ya me quedé curada”, comentó la expresentadora de televisión.

Tras ver las imágenes de su rostro tras su último ‘retoquito’, Sheyla Rojas dijo: “Oye, veo las imágenes y digo de verdad qué feo la pasé, de verdad, con tanta cosa (...) por abusar, obviamente. Sí, obvio, yo creo que fue por eso”.

“Yo me tuve que retirar, o sea, yo me retiré el hialurónico, sí me lo tuve que sacar”, contó la exconductora. “Yo creo que fue un conjunto de todo porque también fue un mal posoperatorio, yo viajé al día siguiente, pero el doctor me dijo que normal podía viajar. Entonces, a veces uno se confía en lo que dicen algunos doctores por querer hacerte las cosas y pues uno por confiada”.

“Lo que me hice yo no fue solo hialurónico, fue un proceso quirúrgico ambulatorio para marcar la mandíbula”, explicó Sheyla Rojas. “Yo reconozco que fue mi culpa, obviamente te pueden decir muchas cosas, pero por dejarte llevar por malos comentarios o guiarte por las cosas, que supuestamente vas a quedar bien, uno se excede, eso me pasó a mí”.

“Yo tuve que ir a especialistas en México para que me retiraran el producto, el hialurónico también, por eso es que yo desde ahí me quedé curada porque sentí realmente cómo es ese producto en la cara”, agregó.

Además, Sheyla Rojas reveló que también se retiró el relleno de la nariz: “Yo me rellenaba también la nariz, ya ni eso, me quitaron todo el producto y estoy todavía, son como por etapas, pero estoy súper contenta con los resultados, y obviamente es con especialistas allá, no acepto ni canje ni nada, trato de hacer mis cosas; sí, porque ya le agarré miedo a eso”.

Fuente: Willax TV

