Sheyla Rojas protagonizó un divertido momento con ‘ Luis Advíncula ’ en el set de Amor y Fuego, este 16 de enero de 2023. Resulta que Rodrigo González y Gigi Mitre quisieron darle tremenda sorpresa a la modelo EN VIVO.

Al ritmo de ‘Que me dejen coja si no next”, un imitador del futbolista sorprendió a Sheyla, quien no podía creer lo que estaba ocurriendo. En un inicio, la novia de ‘Sir Winston’ se avergonzó y hasta se tapó la cara.

“¡Ayyy y ahora se tapa los ojos!” , exclamó ‘Peluchín’, entre risas.

La peruana se puso nerviosa, pero se recompuso a los poco minutos y se animó a bailar con el ‘Advíncula’ bamba.

“Advínculaaaa te he extrañado (...) ¿pero me has extrañado o no?”, comentó Sheyla, a lo que el imitador añadió: “Vine a dejarte coja”.

“Nooo, eso no”, gritó Sheyla

Cómo fue el romance secreto entre Sheyla Rojas y Luis Advíncula

A fines de agosto de 2020, el programa de Magaly Medina reveló una fotografía donde se veía a Sheyla Rojas sentada en las piernas de Luis Advíncula y dándose un apasionado beso.

Esto sucedió la madrugada del 16 de octubre de 2019, luego de que la selección peruana jugó un amistoso con Uruguay, pero el acercamiento entre ambos ya había sucedido días antes.

“Ellos ya se comunicaban por Instagram y quedaron en una reunión para almorzar, la cual fue en el Hotel Country. Me cayó muy bien porque era un tipo agradable. Se acabó el almuerzo y nos dejaron en el departamento. Ellos coordinaron por WhatsApp y quedaron verse después del partido. Llegó tipo 12 de la noche a recogernos y nos llevó a un departamento en Miraflores. Estábamos Sheyla, Advíncula, dos amigos de él, una amiga nuestra y yo”, contó Irvin Vera, amigo de la chiclayana.

Sheyla Rojas y Luis Advíncula besándose en un local nocturno (Foto; Magaly TV La firme)

