José Martín Alva, el cuestionado primo de Renato Tapia , terminó hablando mal del futbolista en un audio que difundió Daniela Castro en el programa ‘Magaly TV La Firme’, en la edición del 24 de enero del 2023.

En esta conversación telefónica, el sujeto arremete contra el jugador de la Selección Peruana y lo critica por no estar pendiente de su hijo no reconocido, de nombre Fabrizio.

“(Renato) Hace un huequito y va a ver al gordo (a su hijo), para que la relación siempre se mantenga. Si me preguntas si eso está bien. Esto está hasta las hue... para mí. Yo no comparto eso, me parece hasta el cu… pero es su forma de él de sentirse menos mier...” , se le escucha decir a José Martín Alva.

En el audio comenta que no puede obligar a futbolista a ver a su hijo y le resalta a Daniela Castro que él es el único intermediario.

“Es su decisión, no puedo obligarlo a ser diferente, pero si tú lo quieres llamar y decir: ‘Oye Renato, tienes que ver más al gordo, o el gordo no te ve’... hoy no va a pasar”, finalizó el primo de Renato Tapia.

Renato Tapia no quería ver a su hijo, según su primo

En otro momento de la conversación, José Martín Alva le confiesa a Daniela Castro que el jugador no tiene intenciones de ver a su hijo y, por este motivo, casi nunca se lo pide.

“¿Tú crees que a mí no me gustaría que el gordo quizá, una vez a la semana, ahora que sabe hacer FaceTime, haga FaceTime con su papá? No se lo pido, ¿sabes por qué no se lo pido? Porque Renato me podría decir, ‘no primo, mejor no’. Y le va a romper el corazón y de repente me va a llegar al pin… es bebito y no lo hago. Hago lo que cada vez que vengas a Lima, por favor anda a ver al gordo y ya está”.

