El primo de Renato Tapia , José Martín Alva, era el encargado de ‘vigilar’ a Daniela Castro , según ella misma denunció en el programa ‘Magaly TV Las Firme’. El jugador de la Selección Peruana le dio la ‘chamba’ de que viva con ella en todos los departamentos que alquiló para la madre de su hija.

La joven madre reveló que nunca lo vio trabajar al primo de Tapia y que su vida mejoró cuando recibió la ‘misión’ de estar cerca a ella.

“Era super controlador, [¿Cómo si fuera tu marido?] sí, prácticamente” , contó Daniela Castro este 24 de enero.

La examante de Tapia estaba cansada de vivir con él en el departamento del distrito de San Borja y le pedía que se vaya cada 3 meses.

Daniela Castro compartió un audio de José Martin Alva, que data del 27 enero del 2020, donde él la humilla y la amenaza con hacer que Renato Tapia desaparezca de la vida de su hijo.

“Si cada 3 meses tiras a la mier... la relación que uno trata de construir contigo, porque un día te voy a mandar a la mier... me aburro, ‘chau’ y ya está. A ver, llámalo... (Me dirás) ‘oe no sé nada de tu primo’, (y te responderé) ‘no sé yo tampoco’, (Me dirás) ‘Es que no tengo plata para pagar la casa’, (y te responderé) ‘Ah no sé’. ‘No sé, ‘no puedo hablar, te llamo después, chau’. ¿Qué harías en ese momento? ”, se le escucha decir al primo del futbolista.

Además, humillaba a Daniela Castro insinuando que su hijo non era de Renato Tapia o que crecería sin padre.

“Yo tenía amenaza de aborto, yo igual me iba en micro (bus), pero él se iba en taxi. Me daba 5 soles y me iba a estudiar. Tenía comentarios feos como ‘tu hijo no va a tener padre’, yo terminaba llorando”, contó

Qué dijo Magaly sobre audios del primo de Renato Tapia.

Magaly Medina se mostró indignada por los audios del primo de Renato Tapia y consideró que lo único que buscaba era controlar y violentar a Daniela Castro.

“Lo hacía para tenerte controlada a ti porque tú ya no lo soportabas. Él dice algo así como ‘me tienes que dar las gracias porque gracias a mi no tendrías contacto, no sabrías nada de Renato Tapia”, sostuvo.

