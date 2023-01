Renato Tapia sigue guardando silencio ante la fuerte denuncia de Daniela Castro, quien reveló que tiene un hijo de 6 años de nombre Fabrizzio, que no ha sido reconocido por el futbolista de la Selección Peruana.

La joven fue la primera pareja del jugador hasta los 13 años de edad, pero cada uno siguió su camino. Sin embargo, en el 2016 se reencontraron y tuvieron un romance clandestino, pese a que Tapia estaba casado con Andrea Cordero, con quien tiene una hija de 7 años de edad.

“¿Qué le has dicho a tu bebé de su papá?”, le preguntó Magaly Medina a la joven madre en el estreno de la nueva temporada de ‘Magaly TV La Firme’, el 23 de enero de 2023.

“Mi hijo siempre ha sabido quien es su papá (Renato Tapia) Hemos visto sus partidos, a él le gusta ver los partidos de Perú” , ha señalado de manera tajante Daniela, quien fue amante del futbolista hasta que salió embarazada.

La denunciante confesó que siente arrepentimiento de no haber revelado antes que tenía un hijo con el integrante de la Selección Peruana. Reconoce que el pequeño estuvo escondido durante mucho tiempo, por pedido de Renato.

“Me arrepiento de haber callado, de no haber peleado por lo derechos de mi hijo. Quiere jugar futbol y esta acá en la casa [¿Qué dice cuando ve a su papá en la tele?] Que va a ser mejor que él” , comentó.

Por qué Renato Tapia no le dio su apellido

Durante estos seis años, Daniela Castro ha implorado a Renato Tapia a que reconozca legalmente a su hijo y que lo firme ante Reniec. Ella reveló por qué el futbolista no quiso hacerse responsable.

“Su primo me dijo: ‘hemos estado pensando con Renato y no puedes ponerle el apellido, no puedes ponerle Tapia, porque es muy obvio, tú has sido su primera enamorada, así no esté la firma de él, hasta su familia se va a dar cuenta’. En ese momento solo lo sabía el primo”, comentó.

