Renato Tapia , futbolista de la Selección Peruana, decidió hacerse una prueba de paternidad (ADN) con el hijo de Daniela Castro para comprobar si tiene algún vínculo sanguíneo con el menor.

Sin embargo, esto lo hizo por su cuenta, a mediados del 2022, llevando él mismo los hisopos para obtener la saliva del niño, según contó la mujer en ‘Magaly TV La Firme’, este 23 de enero.

“Me dijo ‘en este sobre tengo unas pruebas’, entonces se pone guantes, sacó dos sobres, los abrió y sacó hisopos. Finalmente, el mismo Fabricio (mi hijo) agarró el hisopo y se lo pasó por la boca. Terminó la prueba y mi hijo le dice ‘papá vamos’ y fue par el lado de la escalera, se sentó y abrazó sus piernitas con tristeza” , comentó Daniela, quien era la ‘amante’ del jugador.

Ella dijo que nunca recibió la llamada del jugador para que le entregue los resultados de la prueba de ADN, que confirmaban la paternidad de Tapia.

Solo a través de un mensaje de WhatsApp, Renato Tapia atendió los reclamos de Daniela Castro: “Sabes que este momento iba a llegar, tenía que hacerle la prueba”.

Abogada arremete contra Renato Tapia

La abogada Claudia Zumaeta, quien defenderá a Daniela Castro, comentó que lo hizo Tapia, al obtener una prueba de ADN sin un juez, fue un acto irregular.

“Él como se humano está demostrando que no vale nada porque un padre que niega a su hijo, porque si él sospechaba que no era su hijo, con la prueba de ADN que de manera unilateral lo hizo porque no se lo pidió a ella, exponiendo al menor, eso tiene un conducto regular, y se llama proceso de filiación y se hace a través del juzgado, delante de un juez. Allí de todas maneras le salió que era el padre, porque de lo contrario no hubiera seguido responsabilizándose. Por qué la mala fe de seguir dilatándolo (el reconocimiento)” , comentó.

TE PUEDE INTERESAR