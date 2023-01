El futbolista Renato Tapia se encuentra en el ojo de la tormenta luego que su expareja Daniela Castro lo acusara de no querer reconocer a su hijo de 6 años, quien fue concebido durante un viaje del futbolista a Perú, mientras ya estaba casado con Andrea Cordero. Cuando la joven de 28 años le contó que estaba embarazada, el seleccionado nacional le pidió que interrumpiera su gestación, pues tenía miedo de que esta bomba perjudicara su carrera futbolística.

“Él estaba casado, yo no tenía relación con nadie. Nos vimos un día y ahí fue cuando quedé embarazada. Me enteré a las dos semanas, se lo comuniqué, pero me dijo que no iba a estar presente, que me quería mucho, pero que no podía hacerse cargo. Yo le dije que si no aborté a los 16, no lo haré a los 21″, contó la madre de familia en ‘Magaly TV, La Firme’.

Pero eso no fue todo, Daniela Castro también contó que Renato Tapia conoció a su primogénito a los dos meses de nacido, pero se negó a darle su apellido. “ Su primo me dice que Renato quería conocer al bebé, pero no quería verme porque le daba vergüenza. Lloré, le di a mi bebé y bajó hasta su carro. Fueron cuatro minutos, porque dio vuelta a la manzana y me lo entregó (...) Su primo me dijo que no podía ponerle el apellido porque era muy obvio, que yo era su enamorada y que todo el mundo sabe”.

Renato Tapia toma radical decisión

Después de la fuerte denuncia de Daniela Castro, el jugador del Celta tomó la decisión de bloquear y restringir los comentarios en su cuenta de Instagram para evitar las críticas en su contra.

