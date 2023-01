Qué guardadito se lo tenía. El seleccionado, Renato Tapia, fue denunciado de no querer reconocer ni hacerse cargo de su hijo de 6 años, a quien le negó el apellido e incluso, antes de que nazca, se desentendió del tema, no sin antes proponer un divorcio.

Fueron enamorados desde que tenían 9 años hasta que cumplieron 13 años y el futbolista tomó su rumbo dedicado al futbol y ella también, sin embargo, estando casado el futbolista, volvió a tener contacto con su ex, Daniela Castro, con quien fue infiel y al enterarse de que tendría un hijo, le habló de aborto, pero ella se negó a realizarlo.

“Yo no me voy a meter en mi matrimonio”, de esta forma, Daniela intentó que el futbolista deje de hablarle del tema, pero su fría respuesta, impactó más: “No me interesa mi matrimonio, lo que me interesa es mi carrera” y luego de ello no volvió a saber de él hasta meses luego de dar a luz.

El miedo de Renato por su infidelidad con un hijo, fue tanto, que evitó darle el apellido a su hijo y su vocero, su primo, fue el encargado que no suceda lo que debería corresponder por ser su hijo: “No puedes ponerle el apellido, es muy obvio, porque todos saben que era tu enamorado, porque en ese momento solo sabía el primo”.

