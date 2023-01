Desde que Alessia Rovegno fue coronada por Jessica Newton como ‘Miss Perú’, las críticas no faltaron, siendo Magaly Medina su principal detractora, logrando que algunos seguidores de la farándula peruana, afirmen que la modelo se llevaba los palos que la ‘urraca’ quería darle a su ex amiga y organizadora del certamen.

Según Magaly Medina, Alessia no ganó por falta de inteligencia: “La belleza sola no vale nada, una mujer inteligente es bella por dónde la ven, calla bocas, deslumbra pasarelas, no pasa desapercibida en ningún lado”.

Dejó por los suelos a la novia de Hugo García, al afirmar que inteligencia es algo que no tiene Alessia Rovegno, ya que no se evalúa solo la belleza física, la hija de Bárbara Cayo no quedó ni en las finalistas: “Eso es algo que esta chica no tiene, no quedó entre las primeras 3 primeras”.

TE PUEDE INTERESAR